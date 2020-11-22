Близ древнего итальянского города Помпеи, уничтоженного извержением вулкана Везувий в 79 году нашей эры, обнаружили 2 новых жертв. Об этом сообщает пресс-служба местного археологического парка.

Тела были найдены в подземной части загородной виллы в Чивите Джулиане. Специалисты пришли к выводу, что погибшие – мужчина высокого социального статуса в возрасте 30-40 лет и его раб, которому было около 18-25 лет.

Фото: pompeiisites.org

Отмечается, что оба мужчины были убиты смесью вулканических газов огромной температуры и обломков пород. Жертв природной катастрофы поместили в гипсовый раствор, что помогло специалистам качественно воссоздать их фигуры в час смерти.

Ранее мы писали, что археологи обнаружили застывшего в пикантной позе жителя Помпеи. Фото парня, которого накрыло вулканической лавой пока тот занимался самоудовлетворением облетело интернет.