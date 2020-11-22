В киевском ресторане зверски убили молодую женщину [ Редактировать ]
Полиция/ фото: suspilne.media
В туалете ресторана, находящемся в Голосеевском парке столицы обнаружили полураздетое тело девушки. Об этом сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо".
По предварительным данным, женщину задушили. На месте чрезвычайного происшествия работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
Отмечается, что все обстоятельства жуткой трагедии устанавливаются.
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