В Одессе мужчина жестоко убил работницу кафе [ Редактировать ]
В Одессе неизвестный мужчина зашел в кафе и одним ударом ножа в грудь убил сотрудницу кафе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Убийцу арестовали возле заведения, а оружие лежало рядом с ним.
Злоумышленник, 1973 года, задержан. Сейчас его допрашивают в Приморском отделе полиции. Проводятся неотложные следственные действия.
Фото: Нацполиция
Отмечается, что задержанный не назвал мотивов ужасного поступка. Против него возбудили уголовное дело, виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, что в одной из аптек Одессы жестоко убили девушку-фармацевта. Потерпевшая погибла от ножевых ранений.
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