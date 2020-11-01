В Одессе неизвестный мужчина зашел в кафе и одним ударом ножа в грудь убил сотрудницу кафе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Убийцу арестовали возле заведения, а оружие лежало рядом с ним.

Злоумышленник, 1973 года, задержан. Сейчас его допрашивают в Приморском отделе полиции. Проводятся неотложные следственные действия.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что задержанный не назвал мотивов ужасного поступка. Против него возбудили уголовное дело, виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в одной из аптек Одессы жестоко убили девушку-фармацевта. Потерпевшая погибла от ножевых ранений.