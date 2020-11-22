Зупинити пандемію зможе лише вакцина - ВООЗ [ Редактировать ]
Зупинити пандемію зможе лише вакцина. Так запевняють у ВООЗ. І цей час - все ближче. Вже кілька компаній заявили про успішне випробування протиковідних щеплень. І навіть назвали ціну препаратів. Свою вартість обгрунтувала і американська Moderna. Ціна дози препарата залежатиме від розміру замовлення. Та коливатиметься від 25 до 37 доларів.
Такі розцінки в американській компанії назвали "справедливими". Moderna планує виготовити 20 мільйонів доз вакцини до кінця року. Частина з них буде доступна і в Європі.
Нагадаю, раніше компанія заявляла про ефективність своєї вакцини у понад дев'яносто чотирьох відсотках випадків.
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