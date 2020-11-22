В столице, 22 ноября, 20 мобильных групп госпродпотребслужбы проверили более 1600 субъектов хозяйствования по соблюдению карантина выходного дня, было проверено 315 заведений и по итогу проверок - составлено 44 протокола об административных правонарушениях. Об этом сообщается на странице Госпродпотребслужбы в Facebook.

"Больше всего нарушений установлено в Голосеевском и Деснянском районах - по 6, Соломенском и Подольском - по 5 протоколов", - говорится в сообщении.

Нарушения обнаружили в развлекательных заведениях Brugge (ул. Маршала Конева 8), Bestie (улица Евгения Коновальца, 44), Villa Riviera, Mister Cat (Оболонский проспект, 26).

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"По заведению Villa Riviera - зафиксировано нарушение уже в третий раз, по Mister Cat - вторично. Сотрудниками Дарницкого УП ГУНП протокол составлен в отношении Villa Riviera. Собранные работниками Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве материалы за систематические нарушения карантина выходного дня направлены в Дарницкий УП ГУНП в г. Киеве для внесения материалов в Единый реестр досудебных расследований по ст. 325 УК Украины в отношении должностных лиц данного ресторанного комплекса. Материалы о нарушениях Mister Cat в ближайшие дни будут переданы в прокуратуру Оболонского УП ГУНП в г. Киеве", - говорится в сообщении Службы.

В супермаркетах Ашан на пр. Бандеры 15 А и Берковецкой выявили нарушения нормы соблюдения социальной дистанции.

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Стоит отметить, по данным Госпродпотребслужбы, заведующими лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы на 35 продовольственных рынках города в течение дня периодически осуществлялся контроль по соблюдению требований предотвращения распространения COVID-19. При проведении контрольных мероприятий нарушений не выявлено.

Напомним, в Украине вводят штрафы за отсутствие масок в общественных местах. Полиция будет контролировать соблюдение требований и наказывать нарушителей.