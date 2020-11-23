Под Сумами загорелся пятиэтажный отель [ Редактировать ]
В Сумской области случился пожар в пятиэтажном отеле. В результате были эвакуированы 26 человек. Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Украины в регионе.
22 ноября в 16:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании кровли в здании пятиэтажного отеля ул. Циолковского в г. Глухов
Пожар был ликвидирован спустя час, в 17:43. Причина возгорания устанавливается.
Спасатели эвакуировали 26 человек. Никто не погиб, пострадавших также нет.
Ранее мы писали о том, как в Киеве автомобиль снес остановку общественного транспорта.
по теме
Сталося це в селі Варварівка. У приватному будинку зайнялися речі на веранді. Полум'я перекинулося на всю споруду. Рятувальники боролися з вогнем майже годину
Огонь поразил 75% ее тела
Реальні зміни чи ще одне фейкове "покращення"? У наших містах знову заговорили про те, що потрібно вирішувати проблему з хрущовками
Персонал обласної психіатричної лікарні вже три місяці не отримує заробленого. Кажуть, на роботу ходять, доглядають за пацієнтами, та натомість нічого не отримують
В більшості міст України готуються вже до других карантинних вихідних. Епідемія невпинно шириться, тож скасовувати розпорядження влада не збирається