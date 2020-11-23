Церемонію інавгурації Джозефа Байдена скоротять через коронавірус. Про це заявив новий голова майбутньої адміністрації Білого дому Рон Клейн. Як саме - не поточнив.

Традиційно інавгурація президента США включала присягу і промову перед Капітолієм, а також обід з законодавцями і прийом у Білому домі.

Наразі тривають перемовини з представниками партій, як зробити процедуру максимально безпечною з огляду на пандемію. Церемонія має відбутися 20 січня.