Лідери G20 заморозили борги бідних країн [ Редактировать ]
Лідери "Великої двадцятки" підтримали замороження виплат щодо зовнішніх боргів для бідних країн світу до середини наступного року. Про це йдеться у спільній заяві учасників саміту - через вірус захід провели віртуально.
Ініціативу щодо замороження боргів уперше запустили навесні - після початку пандемії. Тоді відтермінування виплат звільнило майже 6 мільярдів доларів, кошти спрямували на боротьбу з коронавірусом та зміцнення економіки.
Цим скористалися 46 із сімдесяти трьох країн світу.
по теме
Політична криза в Брюсселі. Польща та Угорщина ветували рішення про бюджет Євросоюзу на наступні 7 років. І тепер країни ЄС ризикують не отримати вчасно кошти на боротьбу з коронавірусом.
Політична криза в Брюсселі. Польща та Угорщина ветували рішення про бюджет Євросоюзу на наступні 7 років. І тепер країни ЄС ризикують не отримати вчасно кошти на боротьбу з коронавірусом
Дональд Трамп не захотів брати участи в обговоренні заходів боротьби з пандемією. Онлайн-конференція відбулася у рамках саміту Великої двадцятки. На її початку глава Білого дому писав твіти про вибори, які вже відбулися
Вашингтон звинуватив Москву у неодноразовому і грубому порушенні умов документа. Договір 1992 року дозволяє тридцяти чотирьом державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями одна одної
Традиційно інавгурація президента США включала присягу і промову перед Капітолієм, а також обід з законодавцями і прийом у Білому домі.