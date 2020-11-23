Лідери "Великої двадцятки" підтримали замороження виплат щодо зовнішніх боргів для бідних країн світу до середини наступного року. Про це йдеться у спільній заяві учасників саміту - через вірус захід провели віртуально.

Ініціативу щодо замороження боргів уперше запустили навесні - після початку пандемії. Тоді відтермінування виплат звільнило майже 6 мільярдів доларів, кошти спрямували на боротьбу з коронавірусом та зміцнення економіки.

Цим скористалися 46 із сімдесяти трьох країн світу.