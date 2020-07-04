В индийском городе Палиганж, на свадьбе жених заразил коронавирусом абсолютно всех - 350 гостей праздника. После бурного веселья - спустя два дня жених умер, сообщает The Indian Express.

По данным издания, 30-летний мужчина до праздника не имел проблем со здоровьем. Но, на кануне свадьбы у него резко появилась температура.

Он даже хотел перенести торжество из-за недомогания. Но его родственники и родственники невесты отказались от такой затеи, потому что на свадьбу уже потратили много денег. Люди были уверены в том, что в их районе коронавирус появиться не может. Хотя жених работал в другом городе.

Через два дня после свадьбы, состояние жениха ухудшилось, родственники повезли его в больницу, но по дороге он умер.

После смерти мужчины, ему не сделали тест на коронавирус, но позже власти протестовали всех гостей свадьбы.

У 100 человек тест на коронавирус был положительным. Все они находятся на изоляции, а вот у невесты умершего больного - тест оказался отрицательным, как бы это парадоксально не было.

Местные власти отметили, что сейчас главная их задача - остановить распространение коронавируса в городе.

Наша главная задача сейчас - предотвратить заражение и разорвать цепь. Мы опечатали части соседней Митха Куан, Хагари и некоторые части пригородного рынка Палиганж

На данный момент в Бихаре зарегистрировано 9 988 случаев коронавируса, при этом Патна достигла максимума в 713.

Уровень выздоровления в штате составляет 77%, при активных случаях только 2 132. Шестьдесят восемь человек уже умерли. - с входами PTI

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковщине коронавирусом заболели 14 гостей, которые были на свадьбе.

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