Війна на Донбасі: за добу зафіксували шість порушень тиші [ Редактировать ]
Шість фактів порушення перемир'я зафіксували на Донбасі минулої доби. По околицях Авдіївки та Новолуганського окупанти били з гранатометів. Зі стрілецької зброї вели вогонь по Шумах та Водяному.
Російські найманці дистанційно мінують українські позиції. Причому ворог застосовує заборонені протипіхотні скалкові міни ПОМ-2.
Про ці зухвалі випадки українська сторона поінформувала ОБСЄ. У штабі запевнили - втрат серед армійців не було.
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Шість фактів порушення перемир'я зафіксували на Донбасі минулої доби. По околицях Авдіївки та Новолуганського окупанти били з гранатометів. Зі стрілецької зброї вели вогонь по Шумах та Водяному
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