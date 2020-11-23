У штабі запевнили - втрат серед армійців не було

Шість фактів порушення перемир'я зафіксували на Донбасі минулої доби. По околицях Авдіївки та Новолуганського окупанти били з гранатометів. Зі стрілецької зброї вели вогонь по Шумах та Водяному.

Російські найманці дистанційно мінують українські позиції. Причому ворог застосовує заборонені протипіхотні скалкові міни ПОМ-2.

Про ці зухвалі випадки українська сторона поінформувала ОБСЄ. У штабі запевнили - втрат серед армійців не було.