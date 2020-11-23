Вашингтон звинуватив Москву у неодноразовому і грубому порушенні умов документа

США вийшли з Договору про відкрите небо через Росію. У повідомленні Ради національної безпеки країни вказано - нині минув піврічний термін, який президент Дональд Трамп залишав Кремлю на повернення до дотримання цієї угоди.

Вашингтон звинуватив Москву у неодноразовому і грубому порушенні умов документа. Договір 1992 року дозволяє тридцяти чотирьом державам-членам здійснювати неозброєні спостережні польоти над територіями одна одної.