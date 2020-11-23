Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник одолжила кому-то 2,5 млн грн, на тот момент это были все ее сбережения. Об этом сообщает талеграм-канал UKRAINE NEWS.

"Очевидное-невероятное: судья ВАКС отдала в долг все свои сбережения. Но за такой щедростью судьи может скрываться неправомерное получение денег. Так, эксперты отмечают, что деньги, происхождение которых декларанты не могут объяснить, как правило указываются как подарки или выигрыш в лотерею. Более сложным, но не менее очевидным способом относительно легально получить крупную сумму - указать, что тебе ее должны", - пишет UKRAINE NEWS Так, согласно декларации, сбережений по состоянию на 31.12.2020 у знаменитой судьи ВАКС Оксаны Олейник было порядка 60 тыс дол. сбережений.

Если добавить всю зп за 2020 (около 40 тыс дол), то выходит около 100 тыс долларов. Именно такую сумму - 2,5 млн грн судья якобы не побоялась дать в долг. Одновременно с "решением" отдать все сбережения в долг, в карьере судьи происходили важные события. 14 сентября ЦПК подал иск в ВАКС на прокуроров САП, которые по их мнению незаконно закрыли следствие по делу Роттердам+. Дело попало к судье Олейник, и она дважды откладывает его рассмотрение - 24 сентября и 1 октября.

Практически одновременно с ЦПК идентичный иск подает Никольский ферросплавный завод. Это дело так же слушает судья Олейник и так же дважды переносит его рассмотрение - 25 сентября и 1 октября. Далее следите за руками: Олейник сама инициативно объединяет эти 2 производства и в этот же период 6 октября она якобы одалживает кому-то 2,5 млн. грн. И после событий с "долгом" ранее отложенные иски рассматриваются со скоростью света: 8 октября происходит первое слушание по сути, а уже 27 октября судья выносит решение в пользу НЗФ. Смеем предположить, что "долг" в ближайшее время будет возвращен щедрой судье, а в декларации 2020 года добавится 2,5 млн грн сбережений", - говорится в сообщении.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто прокурором САП в отношении подозреваемых лиц 27 августа из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпанные возможности для их получения. В конце сентября судья ВАКС Широкая отказалась возобновлять дело Роттердам+ по жалобе Чумака, по заявлению которого в свое время открыли уголовное дело. Тогда Чумак обжаловал это решение в Апелляционной палате ВАКС.

Впоследствии другая судья - Оксана Олейник приняла противоположное решение по идентичному иску и отменила постановление прокурора САП Виталия Пономаренко о закрытии дела, то есть восстановила его. Такое решения она приняла по жалобе Никопольского завода ферросплавов, который является потерпевшим по делу. То решение суд принял со второй попытки.