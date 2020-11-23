Предприниматели, осуществляющие торговлю промышленными товарами, в 2020 году вынуждены сокращать площадь торговых мест или закрывать торговые точки на рынках системы COOP Украина (Укркоопсоюз). Как прокомментировал ситуацию "Подробностям" начальник Хозрасчетного объединение рынков COOP Украина "Укоопринкторг" Василий Паламарчук, с начала года число предпринимателей, работающих в этом сегменте на рынках потребкооперации сократилось на 15-20%.

По словам В. Паламарчука, те представители малого бизнеса, кто ежегодно арендовал по 2-3 торговых места, теперь "сузился" до 1 торгового места, те же, кто работал на 1 торговом месте - прекратили работу.

По данным COOP Украина, такие изменения происходят в результате глобального влияния пандемии covid-19 на экономику. На решения предпринимателей повлияли изменения покупательского поведения и смена режима работы торговых площадок (весенний длительный карантин и нынешний осенний карантин выходного дня).

Около 70% рынков потребительской кооперации, по данным пресс-службы COOP Украина, работают только 2-3 дня в неделю, в основном - в выходные дни. "Специфика кооперативных рынков такова, что у нас около 95% рынков - смешанные.

Промтоварная группа на таких рынках составляет от 20-30% до 40-50% всего ассортимента. Поэтому в первую очередь пострадали в этом году продавцы промтоваров: одежды, обуви, галантереи, тканей и т.д.

Исключение - стройматериалы и товары для ремонта, которые продолжают пользоваться спросом", - отметил тенденции этой сферы торговли Василий Паламарчук.

Система потребительской кооперации COOP Украина (Укркоопсоюз) создала и предоставляет на рынках 190 тыс рабочих мест для предпринимателей и физических лиц.

Ранее кондитеры в Мукачево рассказали о переформатировании сбыта в COOP Украина из-за карантина.