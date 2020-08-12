Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к правительству Украины с просьбой возобновить работу пунктов пропуска на административной границе с оккупированным Крымом, закрытых 8 августа из-за карантина.

Об этом сказано в открытом письме экс-нардепа к премьер-министру Денису Шмыгалю и членам Кабинета министров, опубликованном в Facebook.

Предусмотренные Кабинетом Министров Украины радикальные ограничения на выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и въезд на нее граждан Украины, а в отдельных случаях – иностранцев и лиц без гражданства, являются необоснованными и неоправданно запретительными. Подобное отношение власти к собственным гражданам, особенно тем, кто проживает на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, вызывает возмущение людей и дискредитирует Правительство Украины.

Глава Меджлиса выразил надежду, что правительство срочно внесет в свое распоряжение изменения и дополнения, которые подготовлены представительством президента в АРК и рядом правозащитных организаций Украины. Однако не уточнил, в чем именно эти изменения заключаются.

С целью избежания в дальнейшем ситуаций, когда грубо нарушаются права граждан Украины, требуем возобновить практику проведения системных консультаций и встреч между членами Кабинета Министров Украины и единственным высшим представительным органом крымскотатарского народа - Меджлисом крымскотатарского народа.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль назвал условие для возобновления поставок воды в оккупированный Крым.