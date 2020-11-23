Зеленский выздоровел от коронавируса [ Редактировать ]
В понедельник, 23 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вылечился от коронавируса. С сегодняшнего дня он уже вышел на работу в обычном режиме. Об этом он сообщил в своем Telegram.
"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус", - сообщил Зеленский.
Он также призвал украинцев понимать новые риски и максимально себя беречь.
"Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно, и все это вместе дает нам надежду", - отметил президент.
Напомним
по теме
В пятницу, 13 ноября, главный врач больницы "Феофания" Игорь Семенив заявил о стоимости содержания пациента с коронавирусной инфекцией
Тысячи украинцев ежедневно заражаются коронавирусом. Уже с 10-15 декабря в стране может быть введен жесткий карантин
В понедельник, 23 ноября, глава Офиса президента Андрей Ермак выздоровел от коронавируса
В пятницу, 20 ноября, в эфире ток-шоу "Мир или Война" на телеканале "Интер" министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление
В пятницу, 20 ноября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич сделал заявление