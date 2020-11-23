З уже традиційно низькою активністю українці у другому турі в 11 містах обрали собі мерів. На дільниці прийшла лише третина жителів міст. За інформацією ЦВК, найжвавіше голосували в Бердянську, найпасивніше у Дніпрі - там виборців прийшло не повні 24 відсотки.

І хоча офіційних результатів ще здебільшого немає, лише цифри екзитполів, але вже розуміло, хто де переміг. Дехто з кандидатів уже навіть вітання приймає від суперників. Як минули вибори в неділю? Чи будуть десь оскаржувати результати? І хто ж керуватиме українськими містами?

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ДНІПРО

У Дніпрі поки що офіційно результати другого туру виборів не оголошені. Та в міській виборчій комісії вже мають попередні результати. І очевидного переможця:

Андрій Гусак, член Дніпровської міської ТВК:

Те, що я підраховував, попередньо це кандидат Краснов. Має близько 19 відсотків, а кандидат Філатов - близько 81 відсотка.

До оголошення остаточних результатів залишилося небагато. У міськвиборчкомі мають опрацювати вісім протоколів від районних ТВК.

300 есть, 314 есть.

На прийняття документації з результатами Центральному районі знадобилося не більше як пів години. Тож члени ТВК уже йдуть відпочивати.

Алевтина Муліна, голова Центральної районної ТВК у місті Дніпрі:

Перерахунків у нас не було, зауважень не було по центральному району, тому ми сьогодні здаємося першими.

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ЛЬВІВ

Місто Львів. За попередніми даними, тут теж перемагає чинний мер. За даними екзитполів, в Андрія Садового понад 62 відсотки. В Олега Синютки від "Європейської Солідарності" - 37. І хоча офіційної перемоги не оголошено, Синютка на випередження вже визнав поразку і привітав конкурента. Це, до слова, вже четверта перемога Садового з 2006 року.

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ЧЕРКАСИ

У Черкасах з відривом майже в 11 відсотків - попереду чинний міський голова Анатолій Бондаренко. Знову ж таки, за попередніми даними. За крісло градоначальника він змагався з молодим ІТ-підприємцем Віктором Євпаком. Бондаренко тривалий час очолював обласну "Батьківщину", а перед виборами перейшов у партію "За майбутнє". Євпак балотувався від "Голосу".

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МИКОЛАЇВ

А в Миколаєві міська ТВК сьогодні не змогла зібратися, бо не було декого із членів комісій. Хоча всі районні комісії голоси вже порахували - і зібрали протоколи. Попередньо, переміг чинний голова Олександр Сенкевич - у нього 60 відсотків голосів, у його опонента Владислава Чайки від "Опозиційної платформи - За життя" майже 40. Проте в політсилі заявили про численні фальсифікації.

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РІВНЕ

Запеклою була боротьба за крісло мера в Рівному. При чому, там чинний міський голова участі у виборах не брав.

У другому турі зійшлися два кандидати: Віктор Шакирзян від місцевої партії "Рівне Разом" та Олександр Третяк від "Європейської Солідарності". Обидва - ніколи не були в політиці. Тож інтрига, хто очолить Рівне - зберігалася аж до ранку.

За даними екзитполів, переміг нібито Віктор Шакирзян. Та вже вночі, коли підбивали результати в тервиборчкомі, в партії ЄС заявили про перемогу їхнього кандидата. У Третяка на 2,5 відсотки голосів більше. Дані вже остаточні, але наразі офіційно не затверджені.

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УЖГОРОД

А от в Ужгороді вже назвали офіційного переможця. Члени дільничних комісій опрацювали бюлетені до півночі. Та ще о 4 годині ранку оголосила результати виборів. Очолюватиме місто, як і раніше, самовисуванець Богдан Андріїв.

Богдан Андріїв, міський голова Ужгорода:

Я набрав 51,01 % голосів мій опонент 45,4 % - це розрив 1417 голосів. Я задоволений результатами волевиявлення в нашому місті. Насамперед хотів би подякувати всім ужгородцям, які прийшли на дільниці, які підтримали мене.

Центрвиборчком назвав переможців у трьох містах. Це, власне, в Ужгороді, Бердянську з невеликим відривом там переміг Валерій Баранов, та у Слов'янську. Там переобрали чинного мера - Вадима Ляха.

І лишилися лічені дні, щоб побачити остаточну картину. ЦВК має оголосити всі результати до 27 листопада.