Планові операції скасовані, а от нагальної допомоги відтермінувати неможливо. Українські лікарні на тлі епідемії коронавірусу продовжують приймати і нековідних пацієнтів. Щоправда, лише у невідкладних випадках. Для цього у медзакладах розділили реанімаційні та персонал так, щоб хворі й лікарі різних відділень не перетиналися.

Медики кажуть: навантаження зросло в кілька разів.

Наші кореспонденти побували в міській лікарні Дніпра і з'ясували - як там справляються.

З отруєнням грибами до міської лікарні №4 потрапила пані Світлана з дідом та онукою. На вихідних сходили на тихе полювання, а вже сьогодні усіх забрала швидка. Жінка розповідає: приїхали швидко і одразу забрали на госпіталізацію.

Світлана, пацієнтка Дніпровської міської лікарні №4:

Грибочки - в сковородку с лучком, с картошечкой. И вот тебе результат. Симптомы у меня, конечно, появились позже. Сперва - как расстройство желудка, а вот сегодня потеря сознания была. А у внучки сразу началось, спустя 6 часов после приема грибов ее начало тошнить.

Завідувач відділення анестезіології Сергій Новіков констатує, зараз сезон грибів, тому пацієнтів з отруєннями у них чимало. Просить людей бути обережнішими. Адже через пандемію навантаження на лікарів збільшилося у кілька разів. Приміром, відділення токсикології сьогодні приймає і хворих на COVID-19. Довелося ущільнитися і збільшити кількість ліжок. Тепер замість 12, у палатах розміщують більше 20 хворих.

Сергій Новіков, завідувач відділення анестезіології Дніпровської міської лікарні №4:

Больные поступают с острой кишечной необходимостью, которым нужно разрешать данную ситуацию в ургентном порядке. Так же у нас ургентируется сосудистое отделение. Больные сейчас особенно после перенесения у пациентов развивается тромбозы. Надо выполнять ревизии артерии и надо возобновлять кровообращение конечностях.

Ця багатопрофільна міська лікарня розрахована більше як на тисячу місць, тут щодня приймають до ста пацієнтів. Аби уникнути загрози зараження, для ковід-пацієнтів виділили окремі реанімації та відділення. Персонал тут не перетинається з медиками інших відділень. У боротьбі з коронавірусом допомагають 12 бригад.

Костянтин Чебанов, генеральний директор Дніпровської міської лікарні №4:

К сожалению, болезни не скажешь - "нет, подожди немного", - это есть объективная ситуация, ничего не сделаешь. Мы постарались пациентов максимально разобщить. Мы постарались, чтобы персонал был максимально разобщен. Я считаю, что в этом плане мы выполняем и нравственные и медицинские показатели.

Олександр Михайленко, лікар-анестезіолог Дніпровської міської лікарні №4:

Мы сначало госпитализируем больного по симптомотическим показаниям. Если у больного есть отдышка, есть пневмония, то сначала его госпитализируем, потом отбираем анализы на ПЦР-ковид. И оттуда делаем выводы, где больной будет лечиться - либо у семейного врача, либо в стационаре.

На сьогодні в лікарні на стаціонарному лікуванні понад 600 пацієнтів, з них більше 120 вже з підтвердженим діагнозом "коронавірус".