Кілька ДТП за участі українців сталися за кордоном. У Словаччині громадянин України за кермом мікроавтобуса протаранив автоцистерну. Загинула його пасажирка.

Ще одна аварія сталася в Польщі. У Лодзинському воєводстві "мерседес", у якому їхали українці, вилетів на узбіччя, протаранив огорожу і перекинувся. Водій і пасажир загинули. У пресслужбі поліції припускають, що ДТП сталася через перевищення швидкості на слизькій дорозі.