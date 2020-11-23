Двоє українців загинули у ДТП в Польщі [ Редактировать ]
Кілька ДТП за участі українців сталися за кордоном. У Словаччині громадянин України за кермом мікроавтобуса протаранив автоцистерну. Загинула його пасажирка.
Ще одна аварія сталася в Польщі. У Лодзинському воєводстві "мерседес", у якому їхали українці, вилетів на узбіччя, протаранив огорожу і перекинувся. Водій і пасажир загинули. У пресслужбі поліції припускають, що ДТП сталася через перевищення швидкості на слизькій дорозі.
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