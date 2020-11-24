В Италии загорелся пассажирский самолет (фото, видео) [ Редактировать ]
В аэропорту испанского города Кастельон-де-ла-Плана загорелся пассажирский Boeing 747. Видео пожара опубликовали в твиттере Fly News.
По данным СМИ, возгорание началось в кабине пилота.
Se incendia en @CDTairport uno de los @boeing 747 que @British_Airways mandó para su desguace por #ecube_solutions #avgeeks pic.twitter.com/4m9z5Zy0V4— Fly News (@flynewsmagazine) November 23, 2020
Важно, что в результате пожара никто не пострадал, так как на место сразу прибыли пожарные и ликвидировали огонь.
Но при пожаре был сильно поврежден самолет.
фото: twitter
Напомним, в США разблокировали эксплуатацию скандального самолета.
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