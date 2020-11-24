В аэропорту испанского города Кастельон-де-ла-Плана загорелся пассажирский Boeing 747. Видео пожара опубликовали в твиттере Fly News.

По данным СМИ, возгорание началось в кабине пилота.

Важно, что в результате пожара никто не пострадал, так как на место сразу прибыли пожарные и ликвидировали огонь.

Но при пожаре был сильно поврежден самолет.

фото: twitter

Напомним, в США разблокировали эксплуатацию скандального самолета.

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