Федеральное управление американской гражданской авиации разрешило авиакомпаниям страны использовать воздушные суда класса Boeing 737 MAX. Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской авиации.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX запретили после двух авиакатастроф - в октябре 2018 года в Индонезии и марте прошлого года в Эфиопии. В результате погибли 346 человек.

Отмечается, что трагические происшествия происходили в связи со сбоем в системе налетов, которая корректирует положение самолета в воздухе.

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