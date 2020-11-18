В США разблокировали эксплуатацию скандального самолета [ Редактировать ]
Федеральное управление американской гражданской авиации разрешило авиакомпаниям страны использовать воздушные суда класса Boeing 737 MAX. Об этом сообщает пресс-служба управления гражданской авиации.
Эксплуатацию Boeing 737 MAX запретили после двух авиакатастроф - в октябре 2018 года в Индонезии и марте прошлого года в Эфиопии. В результате погибли 346 человек.
Отмечается, что трагические происшествия происходили в связи со сбоем в системе налетов, которая корректирует положение самолета в воздухе.
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