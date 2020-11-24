В штабе Джо Байдена, ночью 24 ноября, подтвердили формальное начало процедуры передачи власти от Трампа. Также в штабе рассказали, с чего начнется передача власти. Передает "Корреспондент".

В заявлении исполнительного директора штаба Байдена Йоханнеса Абрахама сообщается, что Глава Управления общих служб подтвердила, что избранный Джо Байден и Камала Харрис являются явными победителями выборов в США.

Глава Управления общих служб подтвердила, что избранный президент Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис являются явными победителями выборов, и предоставила будущей администрации ресурсы и поддержку, необходимую для обеспечения плавной и мирной передачи власти

Также в заявление подчеркивается, что это решение и является началом процесса передали власти.

Это окончательное решение является определяющим административным действием, которое формально начинает процесс передачи власти в федеральных ведомствах

Абрахам также отметил, что передача власти начнется с обсуждений пандемии и нацбезопасности.

В предстоящие дни официальные лица штаба по передаче власти начнут встречи с федеральными официальными лицами. Будет обсуждаться реакция на пандемию, будет проводиться полное рассмотрение наших интересов в области национальной безопасности. Мы также намерены получить полное представление о попытках администрации Трампа опустошить государственные учреждения

Стоит отметить, что Абрахам не пояснил, что имеет в виду под "опустошением" учреждений.

Напомним, Трамп подтвердил готовность передать власть Байдену.

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