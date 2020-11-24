Трамп подтвердил готовность передать власть Байдену [ Редактировать ]
Дональд Трамп, ночью 24 ноября, отдал распоряжение главе Управления общих служб США (GSA) Эмили Мерфи о начале процесса передачи дел Джо Байдену. Об этом он написал в Twitter.
Трамп поблагодарил Эмили Мерфи, отметив, что будет продолжать "бороться в судах" над признанием выборов президента США сфальсифицированными.
Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за ее стойкую верность и лояльность нашей стране. Она подвергалась харассменту, угрозам и унижению - и я больше не хочу видеть это по отношению к ней, ее семье и сотрудникам GSA. Наша борьба в судах продолжается и я уверен, что наша битва будет выиграна.
Также Трамп отмети, что рекомендовал в интересах страны, Эмили и ее команде сделать все необходимое для соблюдения протоколов.
Не смотря на это, в интересах нашей страны, я рекомендовал Эмили и ее команде сделать все необходимое для соблюдения протоколов. Своей команде я сказал то же самое.
Как ранее сообщалось, Трамп прервал участие в саммите G20 ради гольфа.
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За попередніми результатами, Байден має 223 голоси від Колегії виборників, натомість Трамп - 174. Для перемоги - одному з кандидатів на президентське крісло необхідно отримати 270 голосів
Трамп і Байден йдуть практично поруч - і кожен кандидат вже публічно висловив впевненість, що саме у нього перемога у кишені. Як все відбувається?