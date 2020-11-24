Дональд Трамп, ночью 24 ноября, отдал распоряжение главе Управления общих служб США (GSA) Эмили Мерфи о начале процесса передачи дел Джо Байдену. Об этом он написал в Twitter.

Трамп поблагодарил Эмили Мерфи, отметив, что будет продолжать "бороться в судах" над признанием выборов президента США сфальсифицированными.

Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за ее стойкую верность и лояльность нашей стране. Она подвергалась харассменту, угрозам и унижению - и я больше не хочу видеть это по отношению к ней, ее семье и сотрудникам GSA. Наша борьба в судах продолжается и я уверен, что наша битва будет выиграна.

Также Трамп отмети, что рекомендовал в интересах страны, Эмили и ее команде сделать все необходимое для соблюдения протоколов.

Не смотря на это, в интересах нашей страны, я рекомендовал Эмили и ее команде сделать все необходимое для соблюдения протоколов. Своей команде я сказал то же самое.

Как ранее сообщалось, Трамп прервал участие в саммите G20 ради гольфа.

Читайте также, Американская соцсеть Facebook передаст аккаунт от президента Дональда Трампа до новоизбранного лидера США Джо Байдена в день инаугурации.