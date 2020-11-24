Гороскоп на вторник, 24 ноября 2020 года, астрологи советуют составить планы на будущее и посвятить день отдыху. Об этом пишет slovofraza.

Овен

День благоприятен для отдыха. Отложите дела, не занимайтесь тяжелым физическим трудом. Случайная травма или болезнь может помешать выполнению ранее намеченных планов.

Телец

Сны могут быть вещими, следует ожидать их осуществления. Номера, цифры во сне – к хлопотам.

Близнецы

Возможно, вы получите приятное известие, которое очень сильно поднимет вам настроение. Тогда и тонуса для работы прибавится, и желания покорять новые вершины.

Рак

Не стоит в этот день заниматься чужими финансами, это может привести к нежелательным последствиям. Займитесь собственными делами.

Лев

Начальство завтра будет подозрительно добрым и внимательным: сейчас вы можете найти момент для разговора о повышении зарплаты.

Дева

Требуйте от начальства больше конкретики в его ответах на ваши вопросы. Возможно, ваш шеф неслучайно вам что-то не договаривает

Весы

Завтра старайтесь не перекладывать свои служебные обязанности на чужие плечи. При неблагоприятном развитии ситуации вы можете оказаться в центре конфликта и испортить отношения с коллегами.

Скорпион

Вам необходимо быть осмотрительнее, контролировать все, что происходит рядом с вами, как в профессиональной, так и в личной жизни.

Стрелец

Благоприятный день, связанный с духовным перерождением, переоценкой отношений с окружающими людьми, получением информации.

Козерог

Ваша растерянность и неуверенность в себе усилят негативные тенденции первой половины дня. Вероятны проблемы из-за потакания собственным слабостям или нежелания противостоять чужому влиянию.

Водолей

Этот день посвятите определению планов и семейным делам. Но лучше не проявлять лишних амбиций. Ваша сдержанность и тактичность будут впоследствии оценены.

Рыбы

Именно завтра может случиться что-то, что серьезно повлияет на мировоззрение, жизненные принципы или перспективные планы. Вероятно, появится возможность сменить сферу деятельности, проявить способности, таланты для осуществления задуманного.

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