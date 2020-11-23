У какого знака зодиака самый сложный характер [ Редактировать ]
У каждого человека есть свои сильные и слабые стороны. Астрологи рассказали, какой знак зодиака имеет самый сложный характер.
Итак, на первом месте оказался Овен. Люди этого знака зодиака не всегда могут совладать со своим характером и управлять эмоциями. Все из-за того, что они люди действия: если что-то себе запланировали, то не хотят ждать ни минуты.
Когда Овны в хорошем настроении - все отлично, а если в плохом - тогда плохо всем окружающим. Их гнев обычно длится недолго, но и за короткое время достанется всем, кто рядом.
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