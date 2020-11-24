На Волині правоохоронці вилучили близько трьох кілограмів "сонячного" каменю у жителя Рівненщини. Під час патрулювання вони помітили посеред поля підозрілу автівку. Її власник - нервував, тож машину вирішили обшукати. Зрештою там виявили бурштин без відповідних документів. Тепер чоловікові загрожує до трьох років за ґратами.