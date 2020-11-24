У жителя Волині вилучили близько трьох кілограмів бурштину [ Редактировать ]
На Волині правоохоронці вилучили близько трьох кілограмів "сонячного" каменю у жителя Рівненщини. Під час патрулювання вони помітили посеред поля підозрілу автівку. Її власник - нервував, тож машину вирішили обшукати. Зрештою там виявили бурштин без відповідних документів. Тепер чоловікові загрожує до трьох років за ґратами.
по теме
Спецслужба затримала усіх диверсантів, які входили до так званої "групи Бергмана". 2014 року угруповання підірвало 5 мостів у Донецькій та Луганській областях, замінувало - ще 4
В Казахстане с 2003 года действует мораторий на исполнение смертной казни
Открыты два уголовных производства
В аварійному приміщенні, без води та газу. Так приймають пацієнтів лікарі одного із сіл на Закарпатті.
У Британії запроваджує сувору трирівневу систему локальних карантинних обмежень. Про це заявив прем'єр країни Борис Джонсон