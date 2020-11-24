Сьогодні відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи. На ньому обговорять відкриття пунктів пропуску на лінії розмежування, яке й досі блокують бойовики. А також обмін полоненими, дата і формат якого - ще не погоджені.

Нагадаю, українська сторона наполягає, щоб Обмін відбувся до Нового року.