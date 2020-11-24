Що обговорять на засіданні Тристоронньої контактної групи [ Редактировать ]
Сьогодні відбудеться чергове засідання Тристоронньої контактної групи. На ньому обговорять відкриття пунктів пропуску на лінії розмежування, яке й досі блокують бойовики. А також обмін полоненими, дата і формат якого - ще не погоджені.
Нагадаю, українська сторона наполягає, щоб Обмін відбувся до Нового року.
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