62-летняя американская поп-звезда Мадонна напугала фанатов своим лицом. Пользователи сравнили звезду с пришельцем.

Артистка опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram селфи, на котором томно смотрела в камеру. Звезда появилась на снимке с розовыми волосами и слишком выразительными скулами и пухлыми губами. Публикация показалась пользователям жуткой.

"Блестящий лоб", - подписала фото певица.

В комментариях подписчики артистки активно обсуждают внешность кумира. Некоторые из них попросили Мадонну остановиться и больше не ложиться под нож хирурга.

"О, нет! Ты похожа на пришельца", "Это не Мадонна", "Что за инопланетянка", "Ужас! Мадонна, остановись", - пишут пользователи сети.

Ранее сообщалось, что голая Мадонна восхитила поклонников "жарким" фото. Также мы писали о том, что Надя Дорофеева заинтриговала поклонников откровенным фото.