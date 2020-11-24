"Похожа на пришельца": Мадонна напугала фанатов внешним видом [ Редактировать ]
62-летняя американская поп-звезда Мадонна напугала фанатов своим лицом. Пользователи сравнили звезду с пришельцем.
Артистка опубликовала на своей страничке в соцсети Instagram селфи, на котором томно смотрела в камеру. Звезда появилась на снимке с розовыми волосами и слишком выразительными скулами и пухлыми губами. Публикация показалась пользователям жуткой.
"Блестящий лоб", - подписала фото певица.
В комментариях подписчики артистки активно обсуждают внешность кумира. Некоторые из них попросили Мадонну остановиться и больше не ложиться под нож хирурга.
"О, нет! Ты похожа на пришельца", "Это не Мадонна", "Что за инопланетянка", "Ужас! Мадонна, остановись", - пишут пользователи сети.
Ранее сообщалось, что голая Мадонна восхитила поклонников "жарким" фото. Также мы писали о том, что Надя Дорофеева заинтриговала поклонников откровенным фото.
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