Що обговорять на черговому засіданні ТКГ [ Редактировать ]
Чергове засідання Тристоронньої контактної групи розпочнеться сьогодні. Обговорять відкриття пунктів пропуску на лінії розмежування, що й досі блокують бойовики. А також обмін утримуваними особами, дата і формат якого - ще не узгоджені. Українська сторона наполягає, щоб обмін провели до Нового року.
Сьогодні засідатимуть представники підгруп, а завтра зустріч - на рівні керівників груп перемовників.
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