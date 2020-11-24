Соглашение о зоне свободной торговли страны подписали почти два года назад, а вступит оно в силу с января.

Зона свободной торговли между Украиной и Израилем заработает с 1 января 2021 года, сообщил президент Владимир Зеленский во вторник, 24 ноября.

"Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества", – написал Зеленский в Twitter.

На данную информацию отреагировал главный раввин Киева Йонатан Маркович.

"Как главный раввин города Киева, как украинец и как еврей, я счастлив видеть прорыв Украины на международные арене, и в частности об углублении содружества Украины и Израиля. Был очень счастлив услышать новости о ЗСТ между Украиной и Израилем. Мир и союз - это всегда ключ для развития, особенно учитывая насколько похожи сейчас ситуации Украины и Израиля - у нас похожи гимны о том, что нас не сломали и не умерла наша надежда и слава, много отцов-основателей Израиля и еврейских мудрецов именно с Украины! Верю, что с Божьей помощью, Украину ждет непрерывное развитие с передовыми технологиями Израиля и гениальными идеями украинцев", - говорится в его письме Зеленскому.

Напомним, Украина и Израиль подписали соглашение о ЗСТ еще в январе 2019 года. Ожидается, что с момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров.