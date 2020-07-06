В Полтавской области при попытке достать телефон из колодца погиб парень [ Редактировать ]
В воскресенье, 5 июля, в райцентре Гребенка Полтавской области погиб парень, пытаясь достать упавший в колодец телефон. Об этом сообщает internetua.com.
В выходной день группа молодежи, отдыхая у одного из ребят, заинтересовалась заброшенным колодцем. Наклонившись над ним, они пытались рассмотреть колодец изнутри, и в этот момент у 19-летнего Евгения З. выпал мобильный телефон.
"12-метровый колодец был без воды, поэтому ребята решили, что сумеют достать телефон самостоятельно. Они обмотали веревкой владельца телефона и стали спускать вниз. Веревка оборвалась, и парень полетел на дно", - рассказал начальник отдела информации и коммуникации с общественностью ГСЧС в Полтавской области Виталий Шкаревский.
Друзья Евгения тут же позвонили в райотдел по чрезвычайным ситуациям и попросили о помощи. Когда экипаж спасателей прибыл на место происшествия, молодой человек уже не подавал признаков жизни.
Причину его смерти установливают судмедэксперты. По предварительным выводам, парень мог отравиться газами, скопившимися в колодце.
Ранее сообщалось, что монах умер во время игры на телефоне.
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