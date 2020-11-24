Власть снова обманула людей. Кабинет министров еще на год перенес реализацию постановления о повышении минимальных зарплат учителям.

"Учителей снова оставили на голодном пайке, при этом власть сохраняет миллионные зарплаты иностранным надсмотрщикам в набсоветах и правлениях госкомпаний. Этот цинизм и издевательство необходимо прекращать. Деньги нужно направлять на поддержку людей и экономики", - заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платормы - За жизнь" Юрий Бойко.

Он подчеркнул, что в условиях эпидемии и кризиса необходимо немедленно принять предложения ОПЗЖ к бюджету-2021.

"В частности, мы требуем увеличить финансирование здравоохранения на 52 млрд грн., финансирование отрасли должно составлять не менее 5% ВВП. Прожиточный минимум поднять до 6 187 грн. Минимальную зарплату уже с 1 января 2021 г. установить на уровне 7 000 грн., пенсию – увеличить более чем в два раза", - отметил политик.

Также Юрий Бойко считает, что должна быть пересмотрена и тарифная политика.

"В условиях стремительного падения экономики и уровня жизни людей тарифы должны быть снижены, а правила предоставления субсидий - существенно упрощены. Люди должны получать помощь от государства, а не отказ под надуманным предлогом", - уверен народный депутат.

Власти пора уже понять – любо она начнет что-то делать для борьбы с эпидемией и экономическим кризисом, либо их последствия окажутся для Украины фатальными.

"Не играть с карантином и тасовать кадровую колоду, а выстраивать эффективные финансовые отношения, при которых деньги дойдут до регионов. Ведь на сегодняшний день решение всех основных вопросов: и борьбы с эпидемией, и обеспечения работы предприятий, и экономической и социальной защиты граждан лежат именно на местной власти", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он отметил, что территориальные громады должны быть дееспособны и, прежде всего, финансово.

"Общий объем непрофинансированных расходов (без учета расходов на борьбу с эпидемией), которые в последние годы были сброшены на места, превышает 60 млрд грн. Также в проекте бюджете-2021 урезан целый ряд субвенций и капитальных расходов местным бюджетам. Необходимо остановить этот вал непрофинансированных расходов, делегированных из центра на места, и формировать такие межбюджетные отношения, которые позволят защитить экономику и людей", - сказал политик.

Сопредседатель фракции оппозиционеров акцентировал, что мифами и пиаром кризис не остановить.

"Мы считаем, что внесение предложений ОПЗЖ в бюджет-2021 – это ключевая позиция, которая должна быть принята. Иначе преодолеть ситуацию, в которой оказалась страна, будет очень сложно. Окончательного обнищания людей допустить нельзя!" – резюмировал Юрий Бойко.