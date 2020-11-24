Новий рік і Різдво зустріти в цілковитому локдауні пропонує міністр культури Олександр Ткаченко.

Святкування онлайн, на його переконання, краще, ніж тривала невизначеність. До того ж українцям, каже, буде що згадати. Коли ще можна буде посидіти з друзями за новорічним столом у zoom.

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Не скасовувати карантинні обмеження протягом різдвяних свят закликала Всесвітня Організація охорони здоров'я. Водночас світовий регулятор попередив, що надто суворі заборони у святковий період можуть викликати у людей зневіру і пригнічений стан.

Як намагаються збалансувати святкування і боротьбу з коронавірусом у європейських країнах?

Святкувати можна, але обережно. Влада Німеччини вирішила трохи послабити карантинні обмеження на різдвяні свята. Для громадян розробили рекомендації, які вже завтра офіційно оголосить канцлерка Ангела Меркель. За святковим столом зможуть збиратися до 10 осіб, які не мешкають разом. Діти до 14 років - до уваги не беруться.

Втім, попри пом'якшення правил, багато німців налаштовані зустрічати Різдво на самоті через страх заразитися коронавірусом.

Я буду одна. Мене запросили в гості, втім, найімовірніше, - я не піду. Поки у мене немає щеплення, - не ризикуватиму.

Святкуватиму сам. Краще залишитися здоровим.

Німцям, які все-таки вирішать зустріти Різдво у компанії, - влада рекомендує витримати карантин. Тобто, добровільно ізолюватися на кілька днів перед зустріччю з рідними або друзями.

Не буде і звичного гучного святкування Нового Року. У Берліні вже скасували традиційну вечірку біля Бранденбурзьких воріт, яка збирала сотні тисяч людей. Влада закликає жителів країни не збиратися великими компаніями й відмовитися від запуску феєрверків.

Пом'якшити локдаун напередодні Різдва планують і британці. У святковий період будуть працювати бари і ресторани, людям, які мешкають окремо, дозволять зустріти свято разом, і навіть відвідати церковну службу.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Британії:

Звісно, ми всі хочемо відсвяткувати Різдво. І ми заслужили на свято. Але ми не маємо забувати про обережність і дозволити вірусу знову спалахнути з новою силою.

Як і з ким зможуть відсвяткувати Різдво і Новий рік французи - поки що невідомо. Уряд країни обіцяє оприлюднити свої рекомендації з цього приводу на початку грудня. Втім, цього року свята будуть точно не такими, як зазвичай.

Жан Кастекс, прем'єр-міністр Франції:

Ми робимо усе можливе, аби мати змогу послабити карантин на різдвяні канікули. Щоби французи провели ці дні у родинному колі.

А в Бельгії вже послабили обмеження для Санта-Клауса. Міністр охорони здоров'я написав бороданю листа і звільнив його від обов'язкового карантину - після прибуття із закордону. Мовляв, - інакше, Санта просто не встигне вручити дітям подарунки.