Карати чи виправляти. У Мін'юсті презентували документальний фільм, аби привернути увагу до нового виду покарання злочинців - пробацію. Як це працює та чому такий підхід може бути ефективнішим за в'язницю?

Влад разом з товаришем викрав мотоцикл, Василь - грабував людей, Тетяна - убила рідного брата, - коли той напав на неї. І всі троє зараз на волі. Намагаються виправити помилки минулого і повернутися до нормального життя. Це герої документального фільму Марини Мармеладзе "Не про ґрати", який презентували в Мін'юсті. Мета стрічки - показати що злочинців потрібно не тільки карати, але і виправляти.

Марина Мармеладзе, авторка фільму:

Цим займаються соціологи, психологи - і психологів тут ключова роль. Якраз справа в тім, що уваги до теми психології і суспільства. Що до психологів треба звертатися - щоб вилікувати небезпечне суспільство. Це і була мета, щоб створити цей фільм через реальні історії людей, через людей, які цей шлях проходять - можливо було пояснити.

Такий підхід до покарання злочинців називається пробація. І не варто плутати це з прощенням. У Мін'юсті пояснюють: це те ж саме покарання, але людина не відсижує термін у в'язниці, а під наглядом та контролем спеціалістів опиняється на волі, де має знайти роботу, лягти на лікування, - якщо це необхідно, - або ж здобути освіту та опанувати професію.

Денис Малюська, міністр юстиції України:

Пробація розрахована на ті випадки, де зараз застосовується обмеження волі, або арешт - це легкі злочини, ми не плануємо заміняти пробацією ті покарання, де є позбавлення волі, це лише обмеження волі.

У Мін'юсті запевняють: кількість рецидивів після пробації у десятки разів менша, аніж після в'язниці. До того ж це суттєва економія бюджету - на утримання одного засудженого за ґратами Україна витрачає 10 тисяч гривень на місяць, якщо ж людина потрапляє на пробацію - витрати зменшуються до 900 гривень.

Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України:

Сьогодні на обмеженні волі відбувають покарання приблизно 1700-1800 осіб. Саме ці люди в першу чергу потраплять на пробацію, - а це утримання десяти установ виконання покарання по всій Україні.

Система пробації діє в Україні 5 років, нині за таким принципом відбуває покарання понад 58 тисяч людей - більшість з них були засуджені до позбавлення волі, але за хорошу поведінку потрапили на пробацію.

Голова цієї служби Олег Янчук запевняє, за ними ретельно стежать, і якщо людина хоч трохи відхилиться від правил - потрапить назад до в'язниці.