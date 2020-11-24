Володимир Зеленський пообіцяв підприємцям "карантинні" компенсації [ Редактировать ]
8 тисяч гривень усім підприємцям, чий бізнес зазнав збитків від карантину, - пообіцяв президент Володимир Зеленський.
Таку компенсацію отримають і звільнені наймані працівники. Допомога одноразова. Глава держави каже: найближчим часом на розгляд Парламенту надійдуть відповідні законопроєкти і виплатам дадуть "зелене світло".
Отримати гроші буде досить просто. Зайти в додаток "Дія", ввести особові дані та вказати номер банківської картки. Роздати планують 10 мільярдів гривень - понад мільйону українців.
Володимир Зеленський, Президент України:
Якщо ви ФОП і хочете закрити свою кав'ярню, або працівник - і вас звільняють, бо кав'ярня на жаль, закривається, - ви зможете отримати допомогу у розмірі 8000 грн. Як це зробити? Три прості кроки: ввести в додаток "Дія" короткі дані і номер вашої картки.
по теме
Президент наголосив: необхідно підтримати бізнес, який зазнав збитків, та працівників, котрі втратили роботу
В Одеській облраді вважають: боротися з пандемією потрібно, але без політики подвійних стандартів. Наприклад, в ті ж самі вихідні супермаркети переповнені людьми, а маленькі крамниці - зачинені
В оригінальний спосіб підприємців "підтримали" у МОЗ
В Одеській облраді вважають: можливо, нові обмежувальні заходи й необхідні, але водночас потрібна й підтримка від держави
Бюджету немає, антикорупційне законодавство "на паузі", податкова реформа за подвійними стандартами - транш МВФ стає дедалі ілюзорнішим