8 тисяч гривень усім підприємцям, чий бізнес зазнав збитків від карантину, - пообіцяв президент Володимир Зеленський.

Таку компенсацію отримають і звільнені наймані працівники. Допомога одноразова. Глава держави каже: найближчим часом на розгляд Парламенту надійдуть відповідні законопроєкти і виплатам дадуть "зелене світло".

Отримати гроші буде досить просто. Зайти в додаток "Дія", ввести особові дані та вказати номер банківської картки. Роздати планують 10 мільярдів гривень - понад мільйону українців.

Володимир Зеленський, Президент України: