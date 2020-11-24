COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Майже 12 з половиною тисяч. Стільки нових інфікованих ковідом за останню добу. Одужали понад 8 тисяч українців, померли - 188.
У лідерах анти-статистики незмінно - столиця, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька та Київська області. Найменше хворіють жителі Луганщини та Кіровоградщини. Загалом, на коронавірус в Україні від початку пандемії перехворіли майже 650 тисяч людей.
Попри невтішну статистику, про локдаун наразі не йдеться, - запевняє міністр Максим Степанов. Каже: жорсткіші обмеження запровадять тільки якщо кількість ковідних хворих у лікарнях стрімко зросте.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Критична кількість, це коли ми підходимо до заповненості 73%. Найкращий спосіб розірвання хвороби - це запропонувати повний, жорсткий карантин - наприклад, тритижневий карантин зменшує кількість хворих майже на 80%.
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