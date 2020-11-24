Майже 12 з половиною тисяч. Стільки нових інфікованих ковідом за останню добу. Одужали понад 8 тисяч українців, померли - 188.

У лідерах анти-статистики незмінно - столиця, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька та Київська області. Найменше хворіють жителі Луганщини та Кіровоградщини. Загалом, на коронавірус в Україні від початку пандемії перехворіли майже 650 тисяч людей.

Попри невтішну статистику, про локдаун наразі не йдеться, - запевняє міністр Максим Степанов. Каже: жорсткіші обмеження запровадять тільки якщо кількість ковідних хворих у лікарнях стрімко зросте.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: