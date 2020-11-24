Українські поліцейські будуть частіше використовувати електрошокери. Кабмін пропонує парламенту розширити перелік ситуацій, коли цей спецзасіб можна застосовувати проти порушника. У МВС запевняють: цей спосіб майже не травматичний, але дієвий. Тому використовують його у ста семи країнах світу.

Як це відбувається у Великій Британії? Чи справді шокери такі безпечні? Та як до новації ставляться українські поліцейські?

Це не кадри тортур. Так американські військові випробовують на собі роботу дистанційного електрошокера. У розвинених країнах їх дозволили застосовувати правоохоронцям ще понад 10 років тому. Невдовзі в українських копів вони теж будуть.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:

Наразі є 200 приладів, які вже закуплені саме з метою використання підрозділами патрульної поліції, а також підрозділами "Корд".

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:

Электрошокер типа "Тайзер" - это не дешевое удовольствие, он один стоит порядка 2300 дол. Нам, по хорошему, нужно иметь в каждый наряд полиции по электрошокеру.

Олександр Мілюков - інструктор, який проводив вишкіл українських поліцейських, пояснює: електрошокер стріляє двома дротиками. Після попадання - порушник отримує п'ятисекундний розряд струмом 50 тисяч вольт. Це дозволяє знешкодити зловмисника з найменш травматичними наслідками.

Олексанндр Мілюков, інструктор:

Наряд приезжает на вызов по домашнему насилию, где кто-то выпил лишнего и после этого начинает предъявлять претензии. Ну, понятно, что ты ему сделаешь? Нужно применить к нему приемы рукопашного боя или что-то еще применить. Но на самом деле, "Тайзер" будет гораздо эффективнее.

Поліцейські під час навчань тестують електрошокер на собі, щоб розуміти, як він впливає на людину.

Я зараз протестую його на собі.

Це начальник Департаменту патрульної поліції Євген Жуков. Він теж спробував на собі дію "Тайзера".

Це було доволі неприємно, але я цілий та здоровий.

Живий, та чи здоровий? Думки медиків щодо використання поліцейськими "Тайзера" - розходяться.

Ганна Горбань, лікарка:

Якщо це здорова людина, яка не має проблем з гіпертонією і таке інше, - це абсолютно безпечна річ. І тим більше, що вона не є хорошим вибором. Це вибір між пострілом і все-таки пом'якшенням ситуації.

Утім поліцейських все-таки обмежили в застосуванні електрошокера:

По-перше, копи мають попередити порушника про постріл;

По-друге, застосовувати "Тайзер" проти неповнолітніх, вагітних, людей з ознаками інвалідності або похилого віку заборонено взагалі.

Михайло Ілляшев, керівник юридичної фірми "Ілляшев і партнери":

Після кожного використання спецзасобу поліцейський буде повідомляти керівництво і буде кожне таке використання розглядатись - чи було правомірним, чи ні. Тому на місті поліцейського, я б консервативно підходив до використання спецзасоби, враховуючи те, що можливо перед тобою інвалід, можливо перед тобою вагітна жінка.

Та чи будуть електрошокери на озброєнні української поліції, мають вирішити депутати. А от як застосовують цей спецзасіб у Великій Британії? Які там обмеження для копів? Яку ще зброю мають при собі?

Скотланд-Ярд справді послуговується електрошокерами. Але озброєні ними менше як чверть поліцейських. У абсолютної більшості британських офіцерів зі зброї при собі лише кийки.

Я озброєний "Тайзером", опусти кийок, опусти його! (стріляє)

18 годин теорії та практики - так відбувається навчання поліцейських з користування електрошокером. Один з 10 офіцерів зазвичай провалює цей тест. Усі ж інші щороку проходитимуть курс підвищення кваліфікації. Володіння "Тайзером" зовсім не означає його довільне застосування.

Кеньйон Морс, офіцер поліції Лондона:

Якщо я застосовую "Тайзер", то це має бути виправдано ситуацією. Щоразу маю робити усвідомлений вибір, яким засобом оборонятися чи обороняти інших.

За законом, поліцейський має використовувати найменший можливий рівень сили, щоб взяти ситуацію під контроль.

Енді Гардінґ, інструктор із використання менш смертельної зброї:

Ми лише використовуємо його у 20 відсотках випадків, але навіть самої присутності цього засобу, чи червоної цятки на об'єкті, або ж демонстрації струму - достатньо, щоб зменшити рівень насилля.

У Великій Британії лише 5% поліцейських мають при собі вогнепальну зброю - це спеціалізовані відділення. Більшість офіцерів навіть і не навчені нею користуватися - це дорого і не потрібно. Електрошокери ж почали застосовувати з 2003 року. Утім, у масовий ужиток вони так і не ввійшли.