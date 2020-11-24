Одна из основных причин преждевременной смертности украинцев - употребление табака. Ежегодно от болезней, вызванных курением, умирает около 85 000 украинцев, то есть в среднем 230 человек в день. Об этом сообщил Центр общественного здоровья при Минздраве.

Согласно недавно представленным результатам исследования STEPS, в Украине распространенность курения среди взрослых (18-69 лет) составляет 34%, причем среди мужчин она втрое выше.

Сомнительную безопасность нового инструмента табачной индустрии - электронных устройств для курения, которые позиционируют как менее вредные, чем обычные сигареты.

"Они приобретают все большее распространение, особенно среди подростков и молодежи. Однако, независимые исследования показывают, что электронные табачные изделия не так безопасны, как утверждают их производители. Они могут представлять серьезную угрозу как для здоровья курильщика, так и людей, его окружающих",- говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, как курение влияет на психику и внешность.