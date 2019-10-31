Как курение влияет на психику и внешность [ Редактировать ]
Как курение влияет на организм / Фото: tubakainfo
Табак обладает концерогенным действием и вызывает рак не менее чем в 12 различных частях тела: в легких, полости рта, носовой полости и тд.
Также табак вызывает миелоидный лейкоз, то есть, рак крови.
Влияние курения на психику
При отказе от никотина заметно улучшается работа мозга, повышается бодрость и способность концентрировать внимание. Также улучшается память, исчезает сонливость и головные боли.
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Влияние курения на внешность
Ухудшается внешность:
- Ваша кожа имеет серый оттенок, морщины появляются гораздо быстрее.
- Зубы, ногти и пальцы желтеют.
- Дыхание и волосы с одеждой неприятно пахнут.
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