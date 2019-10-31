Как курение влияет на организм / Фото: tubakainfo

Табак обладает концерогенным действием и вызывает рак не менее чем в 12 различных частях тела: в легких, полости рта, носовой полости и тд.

Также табак вызывает миелоидный лейкоз, то есть, рак крови.

Влияние курения на психику

При отказе от никотина заметно улучшается работа мозга, повышается бодрость и способность концентрировать внимание. Также улучшается память, исчезает сонливость и головные боли.

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Влияние курения на внешность

Ухудшается внешность:

Ваша кожа имеет серый оттенок, морщины появляются гораздо быстрее.

Зубы, ногти и пальцы желтеют.

Дыхание и волосы с одеждой неприятно пахнут.

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