Погода 25 ноября будет прохладной, но без зимних морозов.

В Западной Украине температура поднимется +7...+9 градусов. Облачная погода будет держаться не весь день, ведь уже вечером небо станет чистым и ясным.

На Востоке столбики термометра покажут температуру ниже - до +3...+5 градусов с осадками в виде дождей. с утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Утренний дождь к середине дня должен ослабнуть и ближе к вечеру закончиться.

Синоптики также прогнозируют дожди в северных регионах нашей страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве будет облачно до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до +4...+6 градусов.

Прогноз погоды на 25 ноября / Фото: Укргидрометцентр

Читайте также, синоптик дал прогноз на зиму 2021.