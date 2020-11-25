Зимние морозы отступают: погода на 25 ноября 2020 года [ Редактировать ]
Погода 25 ноября будет прохладной, но без зимних морозов.
В Западной Украине температура поднимется +7...+9 градусов. Облачная погода будет держаться не весь день, ведь уже вечером небо станет чистым и ясным.
На Востоке столбики термометра покажут температуру ниже - до +3...+5 градусов с осадками в виде дождей. с утра и до самого вечера небо будет покрыто облаками. Утренний дождь к середине дня должен ослабнуть и ближе к вечеру закончиться.
Синоптики также прогнозируют дожди в северных регионах нашей страны. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В Киеве будет облачно до самого вечера, но осадков не будет. Воздух прогреется до +4...+6 градусов.
Прогноз погоды на 25 ноября / Фото: Укргидрометцентр
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