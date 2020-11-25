ТКГ продовжить засідання в онлайн-форматі [ Редактировать ]
Тристороння контактна група сьогодні продовжить засідати в онлайн-форматі. Перемовини відбудуться на рівні голів делегацій. Будуть обговорювати план спільних кроків щодо мирного врегулювання.
Напередодні на засіданні політичної підгрупи російська сторона заявила, мовляв, підтримує план дій, який запропонували представники ОРДЛО України. Однак про який саме план йдеться не поточнили.
Українська делегація попросила російську - сьогодні підтвердити цю заяву у письмовому вигляді.
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