У Києві зменшилась кількість нових інфікувань коронавірусом [ Редактировать ]
13 тисяч 882 інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. 229 людей померло. Майже вісім з половиною тисяч одужало.
Найбільше нових випадків на Дніпропетровщині тисяча 255. Більше тисячі вже і на Запоріжжі. У Києві статистика дещо пішла на спад - 980 інфікувань на добу.
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