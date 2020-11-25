13 тисяч 882 інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. 229 людей померло. Майже вісім з половиною тисяч одужало.

Найбільше нових випадків на Дніпропетровщині тисяча 255. Більше тисячі вже і на Запоріжжі. У Києві статистика дещо пішла на спад - 980 інфікувань на добу.