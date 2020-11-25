Прогулянка з користю. Художниця з Південної Кореї підкорює вершини в національних парках, щоб зібрати сміття. Вона не просто прибирає непотріб з довкілля, а й розкриває свої творчі здібності. Як саме - дивіться далі.

Коли два роки тому художниця Кім Кан Ин вирушила у найбільший національний парк Південної Кореї, то не очікувала, що найяскравіші враження на неї справлять не тільки гори, а й гори сміття. Здивована побаченим, дівчина вирішила діяти. Розшукала групу волонтерів, які влаштовують піші прогулянки з прибиранням, і тепер їхні знахідки перетворює на мистецькі об'єкти.

Кім Кан Ин, художниця:

Мистецтво зі сміття дуже промовисте, - люди краще сприймають такі об'єкти, ніж звичайний заклик на словах "не смітімо!". Ми вигадуємо цікаве зображення, що привертає увагу. І тоді стає зрозуміло, що всі складові були знайдені в горах.

Остання робота художниці колаж кота з написом "врятуйте світ". Його залишили на вершині гори Мані, що у парку на околиці Сеула. У цій місцевості багато бездомних котів. Для своїх об'єктів дівчина використовує пластикові пляшки, вживані маски і навіть старе взуття. Кожен витвір знімають з дрона, а потім його складові відправляють або у смітник, або на переробку.

Кім Кан Ин, художниця:

Ми не можемо прибрати всі гори. Куди важливіше не покладати рук, розповідати людям про цю проблему. Щоб дедалі більше туристів усвідомили так не має бути.

А туристів у горах і справді побільшало. Через обмеження, які принесла хвиля епідемії, дедалі більше жителів Південної Кореї вибирають відпочинок на природі. На думку художниці та активістів, їх треба якнайшвидше привчити не лише не кидати сміття, а й виносити з парку залишене іншими.

Кім Йон Сіль, активістка:

Можливо, ми комусь видаємося диваками, чи надміру перебільшуємо проблему. Але усе це - тут залишили люди. Якщо вони вважатимуть своїм обов'язком зібрати непотріб, коли проходять повз нього, то наша ідея швидше досягне мети.

Цього жовтня у трьох найбільших природних парках Південної Кореї відвідувачів побільшало на 20 відсотків, порівняно з аналогічним періодом торік. За час від початку року в усі 22 парки туристи принесли понад 800 тонн сміття.