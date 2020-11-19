Советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева ушла из жизни в возрасте 77 лет. Об этом говорится в сообщении национальной киностудии "Беларусьфильм".

"Сегодня не стало Заслуженной артистки БССР Любови Григорьевны Румянцевой. Любовь Григорьевна внесла неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра... Киностудия выражает соболезнования близким актрисы и театру-студии киноактера", - говорится в сообщении.

Причина смерти Румянцевой не называется.

Отметим, в ее фильмографии десятки блестяще сыгранных ролей, среди них такие известные, как: "Альпийская баллада", "Аннычка", "Дорога на Рюбецаль", "Венок сонетов", "Расписание на послезавтра", "Три талера".

Любовь Румянцева также играла на сцене Театра-студии киноактера киностудии "Беларусьфильм", исполнив много разноплановых ролей. Среди спектаклей с ее участием постановки "Таланты и поклонники" и "Женитьба Бальзаминова" по произведениям А. Н. Островского, "Человеческий голос" по пьесе Жана Кокто, "Филумена Мартурано" по комедии Эдуардо Де Филиппо.

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