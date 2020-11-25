Агресивні, пручаються, сваряться і трапляється, що намагаються покусати. Такі люди щодня стають пацієнтами швидкої медичної допомоги. І, як наслідок, допомоги потребують лікарі. Чим завершився виклик швидкої до пацієнта в Миколаєві? - розкаже Марина Михайловська.

Випадкові перехожі допомагають хлопцю, що нерухомо лежить на землі. Вони ж викликають швидку.

Людмила Здобнікова, завідувачка диспетчерської Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Миколаївській області:

Буквально через хвилину передзвонив чоловік, який викликав швидку, і сказав, що людина в алкогольному стані піднялася і пішла з місця виклику.

За п'ятнадцять хвилин швидку викликали повторно. Попри чималу завантаженість, бригаду знайшли. Медики на зупинці підібрали захмелілого молодика, а вже дорогою він став чинити опір.

Перепало і працівникам лікарні. Довелося викликати психіатричну бригаду.

Ярослава Студзинська, завідувачка токсико-терапевтичного відділення лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва:

За это время больной вел себя агрессивно, буйно, угрожал сотрудникам, бегал, кого-то укусил.

Виявляється, що в токсико-терапевтичному відділенні молодий чоловік - частий гість. І щоразу після того, як добряче погуляє.

Ярослава Студзинська, завідувачка токсико-терапевтичного відділення лікарні швидкої медичної допомоги Миколаєва:

Такие больные к нам поступают ежедневно, каждую ночь, и поведение их такое же. Иногда страдают сотрудники.

На швидкій кажуть: подібних викликів - до людей у стані сп'яніння - щодня майже десята частина. Ігнорувати їх не можуть - щонайменше тому, що в холодну пору року людина ризикує обморозитися. При цьому медики зізнаються, що зайвих ресурсів - особливо в період пандемії - не мають.

Людмила Здобнікова, завідувачка диспетчерської Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Миколаївській області:

Часу забирають багато. Після того, як вони на вулицях лежать, неохайні, забруднили машину, в них буває блювота. Потім треба їхати приводити машину до стану.

Після подібних пацієнтів медики часто самі потребують допомоги, особливо в нічний час.

Віталій Душко, речник патрульної поліції Миколаєва:

Патрульні приїжджають, спілкуються з правопорушником, він вгамовується і лікарі можуть зробити свою справу. В деяких випадках доводиться застосовувати спецзасоби.

У лікарні швидкої медичної допомоги розказують: жодних засобів захисту у їхніх працівників немає. І дуже сподіваються, що на території медичних закладів з'являться стаціонарні пости поліції.