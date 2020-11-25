Об'єднані Арабські Емірати не хочуть пасти задніх у дослідженні космосу і вже 2024 року готуються відправити на Місяць автономний апарат "Рашид". Цей місяцехід зараз перебуває в стадії розробки. Випробовувати ровер почнуть наступного року.

Досі,- поверхні Місяця,- дісталися лише три країни світу - США, Китай та Росія. Арабські Емірати не вперше роблять кроки в напрямку дослідження планет. У липні тамтешнє космічне агентство запустило зонд "Надія" - у рамках марсіянської програми.