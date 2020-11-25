Когда для власти получение очередного кредита от МВФ сродни национальному празднику, то грош цена такой власти. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "НАШ".

"Довели до того, что каждый кредит МВФ - это национальный праздник. У нас отрицательное сальдо внешней торговли товарами превысило 2,9 млрд долл. Экспорт услуг за три квартала 2020 года упал на 12%. А они, вместо того чтобы поддерживать и лоббировать отечественного производителя, бегают за кредитами. Мы должны продавать за рубеж больше, чем покупаем. Тогда нам не нужно будет брать кредиты", - сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров отметил, что потеря рынков СНГ, неграмотная политика власти и слепое выполнение указаний МВФ привели к тому, что Украина лишилась 15 млрд долларов экспортных поступлений.

"Объемы промышленного производства сократились в 21 из 25 регионов страны. В такой ситуации необходимо проводить грамотную кредитную, фискальную политику, снижать цены на энергоносители, помогать товаропроизводителю. А у нас власть о промышленности думать не хочет, цены на электроэнергию растут, помощи нет, и это просто убивает производство", - подчеркнул он.

Также, по его словам, нужно не пустые обещания раздавать, а дать предприятиям доступ к финансовому ресурсу и поддержать малый и средний бизнес, чтобы они смогли выжить и сохранить рабочие места.

"Реальная поддержка нужна и физлицам-предпринимателям, а не эти смешные 8 тыс. грн., которые им пообещали. Также нужно отменить закон о кассовых аппаратах, которые вдруг решили внедрить в разгар эпидемии", - отметил Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что все эти непродуманные и хаотичные действия привели к тому, что в стране заканчиваются деньги.

"Неработающая экономика и попытка заменить все кредитами - это тупиковый путь. Экономические проблемы неизбежно приведут к проблемам социальным и обострению ситуации в обществе. Как следствие - нас ждет парламентский кризис, потому что у нас парламентско-президентская республика и правящее большинство в Верховной Раде несет не меньшую ответственность, чем правительство, за ситуацию в стране", - сказал он.

И выходом из тупика стали бы досрочные парламентские выборы, - считает Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Когда этот кризис разразится, то будут перевыборы, и я не вижу в этом ничего страшного. Главное, чтобы в стране не было потрясений. Местные выборы показали, насколько люди не доверяют политической силе, которая пришла к власти в 2019 году. Так что выборы - это всегда эволюция и путь вперед, это новое дыхание для страны, когда люди дают оценку происходящему. Скорее всего, они состоятся весной", - резюмировал Юрий Бойко.