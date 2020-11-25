В Южной Чехии во время охоты произошел необычный случай: олень "отнял" у охотника ружье и убежал с ним в лес.

О происшествии сообщил представитель краевого управления полиции Чехии поручик Милан Байцура, передает lenta.ua.

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"Во время охоты собаки, видимо, напугали оленя, и он в панике выскочил из кустов прямо на одного из охотников. Пробегая мимо охотника, олень рогами зацепил его за левый рукав куртки, порвал ее и одновременно сбил с плеча на свой рог ружье, после чего скрылся в лесной чаще", - рассказал полицейский.

Другие охотники несказанно удивились, увидев бегущего по лесу оленя с карабином 22-го калибра.

"К счастью, ружье было незаряженным. Но полиция, лесники и охотники все равно продолжают его поиски, чтобы оружие не попало в нехорошие руки. Нашедший ружье человек обязан сдать его в полицию", - пояснил Байцура.

Пока "вооруженный" олень скрывается где-то в лесах Южно-Чешского края. Его поиски продолжаются.

Ранее мы писали о том, что олень жестоко отомстил охотнику.