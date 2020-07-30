В американском штате Флорида собака угнала машину и час ездила по кругу. Хозяин ненадолго оставил машину, и через некоторое время на ней уже ездила собака, пишет novosti-n.org.

На место приехали спасатели и полиция.

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Соседка отметила, что собаке нужно выдать права, поскольку она ездит лучше, чем многие из тех, кого она видела.

На самом деле, собака случайно что-то нажала в авто, и оно начало ездить, в результате чего животное оказалось заблокированным внутри.

Во время вождения собака врезалась в почтовый ящик и мусорное ведро. К счастью, никто не пострадал.

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