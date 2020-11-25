А от у Івано-Франківську від гулянь відмовлятися не хочуть. Там навіть запланували благодійний забіг святих Миколаїв. І це при тому, що в місті - ситуація з коронавірусом подекуди критична.

У міській центральній лікарні тимчасово припинили приймати ковідних пацієнтів, аби перевести подих. Бо ресурс вичерпаний. Немає ні кисню, ні ліків. Жанна Дутчак - докладніше.

СOVID-ситуація в Івано-Франківську щодня погіршується. У двох міських лікарнях, які приймають інфікованих, майже пів тисячі хворих.

Ярослав Кобиляк, заступник головного лікаря Івано-Франківської міської клінічної лікарні №1:

На жаль, лікарня переповнена. Останній місяць як ніколи збільшилася кількість хворих. Правду кажучи хворі в цей період важчі, вони більш кисневозалежні. Зараз на кисні у нас перебуває 54 хворих у нас.

Усього в першій міській лікарні сімдесят сім кисневих точок, і власна киснева станція. Медики кажуть: питання вибору, кому з пацієнтів дихати - поки що не стоїть.

Ярослав Кобиляк, заступник головного лікаря Івано-Франківської міської клінічної лікарні №1:

Ми тепер за добу можемо використати тону і більше кисню, колись це нам на місяць вистачало. Якшо буде більше пацієнтів система може не витримувати такого навантаження.

А от центральна міська лікарня вже не витримує - працює на межі своїх можливостей. У закладі з пневмоніями майже три сотні пацієнтів, із них третина - кисневозалежні. Щоб уникнути перенавантаження, заклад взяв кількаденну паузу - не приймають хворих.

Марія Бойко, начальниця відділу охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради:

Чому? Величезна кількість пацієнтів в Центральні міській клінічній лікарні, які перебувають на кисні. Це є 28 пацієнтів які перебувають в реанімації, і 60 пацієнтів ті які є на кисневих концентратах і на кисневих точках.

Тож наразі пацієнтів перенаправляють у інші медзаклади міста.

Марія Бойко, начальниця відділу охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради:

І ті лікарні, які є довкола міста Івано-Франківська - Тисменицька, Богородчанська, Лисецька, Тлумацька, Галицька, і обласні заклади.

У Лисецькій ЦРЛ для прийому ковідних пацієнтів виділили окремий корпус, в якому поставили вісімдесят ліжок.

Це є реанімація. О так виглядають реанімаційні ліжка. Бачите тут є кисень, є все повністю, ліжка піднімаються, опускаються, основне є кисень.

Проте поки що палати порожні. Коли з'являться пацієнти - невідомо. Для повноцінної роботи необхідно укласти контракт із Нацслужбою здоров'я. Лікарня подала заявку ще минулого тижня, але там - відмовили.

Ярослав Чеснок, заступник генерального директора Лисецької центральної районної лікарні:

Ми отримали відповідь служби, що в даний момент наша пропозиція не відповідає вимогам закупівлі даного пакету через недостатність певного медичного обладнання.

Проблема в апаратах штучної вентиляції легень: їх у лікарні лише два, а має бути щонайменше п'ять. Кисневі концентратори, відсмоктувачі, монітори біля ліжок, автоматичні дозатори лікарських засобів, і найголовніше - кисневі точки та станція. Усе це треба придбати. І найбільша проблема нині - зовсім не в грошах.

Ярослав Чеснок, заступник генерального директора Лисецької центральної районної лікарні:

Є проблема із поставкою обладнання. Нам пішла на зустріч і місцева влада, і районна виділила певні кошти. Але ви знаєте яка ситуація в країні що обладнання не вистачає воно прямо із коліс з трапу літака розходиться по лікарнях.

Подібна проблема з деякими ліками - зокрема, антибіотиками. А поміж тим у Івано-Франківську збільшується не тільки кількість ковідних хворих, а й смертей від нього. Якщо за весь жовтень їх було тридцять, то станом на зараз - коли до кінця місяця ще тиждень - цифра вже вдвічі більша.

Це Івано-Франківський морг. Ковідних померлих тут приймають щодня. Скільки саме? І яке співвідношення до інших смертей - дізнатися нам не вдалося. Керівництва закладу та співробітників на місці немає. Всі вони ховають нині свого колегу, який також помер від СOVID-19.

Загалом по області від коронавірусу померли вже майже шість сотень людей, дев'ять - лише за останню добу.