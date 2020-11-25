Непевна тиша. На Донбасі сьогодні обстрілів не було. Принаймні, так звітують у штабі. Утім, ситуація може змінитися щохвилини. Адже бойовики зазвичай активізуються з настанням темряви.

А вчора від кулі ворожого снайпера загинув наш військовик. Більше - розкаже Ігор Левенок.

Марїнка. Лінія зіткнення фактично пролягає по вулицях цього населеного пункту. І останнім часом ця місцевість почала частіше з'являтися у фронтових зведеннях. Армійці кажуть ворог буває застосовує навіть міномети. Помічена снайперська активність.

Фактично це вже околиця окупованого Донецька. Цю ділянку фронту нині обороняють наші десантники.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

На тому боці помічаємо снайперів, дяка богові по нашим позиціях вогню снайперського не було тоесть нікого не було вбито, але для снайперів припинення вогню не існує, тому як можемо побачити у зведеннях постійно показують що ворожі снапери вбивають наших солдат.

Хлопці чули, що на сусідньому напрямку українські захисники зазнали непоправної втрати. Снайпер окупантів вбив 31-річного бійця В'ячеслава Мінкіна.

Михайло, військовослужбовець Збройних сил України:

Они что тогда нарушали, что сейчас нарушают, а мы должни как-то родителям погибших ребят обьяснять почему ми должны его придерживаться. Вот это самое обидное.

Серед військових чергова новина про загибель українського воїна стала приводом до дискусії.

Костянтин, військовослужбовець Збройних сил України:

Те що не стріляємо в ответ, ну тяжко щось з цього приводу коментувати. Але ми в армії, у нас є наказ і ми маємо його дотримуватися.

Костянтин, закінчив столичний педуніверситет імені Драгоманова і пішов служити до бойової бригади. Воює третій рік. Хлопець цікавиться політикою, слідкує за подіями й у державі й на фронті. Аналізує варіанти як Україна може перемогти ворогів.

Якщо будемо розвиватися, то вони на фоні нас будуть просідати ще глибше. Це спрацює набагато швидше ніж обстріли, ніж кошмарення ніж усе остальне.

Але шлях розвитку буде складним і тривалим, каже Костянтин. Утім Україна його неодмінно здолає. А солдати попри всі втрати захищатимуть рідну землю й надалі.

Костянтин, військовослужбовець Збройних сил України: